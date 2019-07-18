Пермь, , 07:22 — REGNUM

В Пермском крае в суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора акционерного общества. Он обвиняется в налоговых преступлениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным издания «Коммерсантъ», речь идет о депутате Законодательного собрания Пермского края Владимире Подкорытове. Ему инкриминируют неисполнение обязанностей налогового агента, в особо крупном размере, а также сокрытие денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014—2016 годах он, будучи гендиректором компании, не исполнил обязанности по перечислению налогов на сумму, превышающую 16,1 млн рублей. Кроме того, в 2018 году, зная о имеющейся крупной недоимке по налогам, сборам и страховым взносам, обвиняемый предпринял меры по сокрытию более 11,1 млн рублей.