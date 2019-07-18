Екатеринбург, , 07:10 — REGNUM

В связи с сильными дождями на севере Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В спасательном ведомстве рекомендуют на время непогоды отменить походы в лес и горы, ограничить число работ, связанных с выходом на улицу, а при ухудшении погоды переждать сильные осадки в укрытии.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Свердловской области уже бушевала стихия. Так штормовое предупреждение было объявлено 15 июля. Непогода сопровождалась сильными осадками и усилением ветра до 25 метров в секунду.

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Напомним, что ранее 12 июля шквалистый ветер стал причиной ЧП в свердловской Кушве. В тот день из-за шторма 28 домов остались без газа и 274 домов без электроснабжения.

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