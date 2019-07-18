Белозёрский район, Курганская область, , 05:25 — REGNUM

В Курганской области восстановят сгоревший в селе Чимеево храм. Об этом заявили учредители благотворительного фонда «Чимеевская святыня» 17 июля 2019 на встрече с врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым.

Исполнительный директор фонда Василий Горнушкин, который ранее руководил строительством Богоявленского собора в Кургане, напомнил о важности восстановления деревянной церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, которая являлась объектом культурного наследия XIX века.

«С поддержкой и помощью бизнеса, власти, простых жителей Курганской области мы постараемся в кратчайшие сроки вернуть жемчужину Зауралья — Чимеевский храм», — заявил Василий Горнушкин.

В попечительский совет фонда «Чимеевская святыня» вошли музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.

В ближайшее время будет определено, какой из проектов восстановления храма будет взят за основу.

«Главное, чтобы восстановление храма не стало какой-то обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег», — напутствовал учредителей благотворительного фонда Вадим Шумков.

Напомним, 3 июля 2019 года во время ремонта кондиционера от замкнувшей электропроводки произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню с трудом отыскали на пепелище. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божией Матери сильно повреждён. Сейчас решается вопрос о возможности её реставрации.

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