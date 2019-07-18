Якутск, , 05:11 — REGNUM

Коренным малочисленным народам обязательно нужно предусмотреть компенсации за отчуждённые земли и нанесённый экологический ущерб, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя соответствующий законопроект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В России 316 тыс. представителей коренных малочисленных народов, из них 247 тыс. — живут в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. И именно там всё природное богатство: нефть, газ.

Федот Тумусов «Когда мы отчуждаем земли, при этом меняем всю среду, экологию, конечно им надо компенсировать. Во всём мире действует декларация о коренных народах, но в России, она к сожалению, не ратифицирована и действует закон о защите коренных малочисленных народах. Я поддержал принятие законопроекта о компенсации КМНС в случае отчуждения земель. Понятно, что такое случается регулярно: газ, нефть, другие полезные ископаемые — ради них землю отбирают. И правительство теперь будет компенсировать нанесённый таким образом ущерб».

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Депутат отметил, что компенсации — мысль очевидная, но раньше это было не так. Раньше закон вроде бы был, но главнее него оказывались отраслевые документы — например, «лесной или водный кодексы».

«Изъять землю легко. Но какой ущерб этим мы наносим многосотлетнему традиционному укладу, самим людям? Приведу пример: крупный бизнесмен из Канады на заседании Постоянного комитета арктических государств рассказывал, что с местными коренными народами они договаривались 5 лет! Искали общий язык — и нашли. И дело не в деньгах, самое главное в переговорах — поиск взаимопонимания. Вот и нам нужно стремиться к уважению интересов друг друга. И сегодняшний законопроект — шаг на пути к этому», — добавил Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Приморского края, удэгеец по национальности Ильдар Каленчуга много лет не может пробиться сквозь бюрократические препоны и получить положенные федеральным законом права — заниматься традиционной хозяйственной деятельность — охотой, рыбалкой в местах исторического проживания малочисленных коренных народов.