Грозный, , 04:15 — REGNUM

Слухи о свадьбе, на которую якобы насильно увезли из Москвы жительницу Чечни, опровергла в эфире телеканала «Грозный» сама «потерпевшая».

По словам Заиры Сугаиповой, она приехала домой в Чечню на летние каникулы, никто ни к какой свадьбе её не принуждал. Она уточнила, что из-за проблем с учёбой сбежала из дома в кризисный центр «Китеж», поскольку боялась, что дома её будут ругать, а затем добавила:

«Спустя четыре дня я очень сильно раскаялась, мне не хватало родителей, я позвонила маме, и они за мной приехали».

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Сугаипову увезли насильно в Чечню из Москвы, чтобы выдать там замуж.