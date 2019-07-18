Владивосток, , 04:09 — REGNUM

Пляж в Приморье, в окрестностях Владивостока уничтожают китайские туристы, которых привозят сюда целыми автобусами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пляж в бухте Стеклянной, именуемый «Стеклянухой» стал местом ежедневного паломничества сотен граждан КНР, прибывших во Владивосток в качестве туристов. Песок пляжа смешан с массой мелких разноцветных кусочков отшлифованного стекла, отчего и произошло такое название.

Китайские туристы, несмотря на запрещающую табличку, набирают целые пакеты этого стекла, постепенно опустошая пляж, жители Владивостока бьют тревогу: несколько лет такого паломничества и пляж фактически будет уничтожен. Местные жители отмечают, что интерес китайских туристов к бухте Стеклянная сводится только к тому, чтобы набрать кусочков стекла. Туристические компании обращались в китайское представительство, однако, результата нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье, в посёлке Прохладный, на берег вынесло сотни голубых медуз. Местные жители выкладывают фото и видео в социальных сетях, специалисты утверждают, что никакой катастрофы в этом нет, что подобное иногда случается, так как медузы не способны сопротивляться течению и при попутном ветре их выбрасывает на берег. Данный тип медуз опасности для человека не представляет.