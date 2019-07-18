Сатка, Челябинская область, , 03:04 — REGNUM

Расследование уголовного дела в отношении жительницы посёлка Бердяуш (Саткинский район, Челябинская область), сын которой умер при домашних родах, завершено, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Речь идёт о жительнице Бердяуша, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Она, по версии следствия, весной этого года родила сына, скончавшегося вскоре после рождения «при отсутствии медицинской помощи».

«23 апреля текущего года обвиняемая на обочине дороги около посёлка Бердяуш Саткинского района оставила тело новорожденного сына в деревянном ящике», — сообщили в СКР.

Уголовное дело передаётся в суд. Главному врачу районной больницы внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

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