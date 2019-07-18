Лондон, , 03:08 — REGNUM

Лондонский суд признал 29-летнего уроженца Судана Салиха Хатера виновным в покушении на убийство за наезд на пешеходов в центре города в августе 2018 года, сообщает Sky News.

«Салих Хатер, наехавший на своем автомобиле на людей перед тем, как свернуть в сторону полицейских на Парламентской площади в августе прошлого года, признан виновным по двум пунктам обвинения в покушении на убийство», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2018 года Салиху Хатеру предъявили обвинения в покушении на убийство по двум пунктам. Ранее, 14 августа, он сбил несколько человек на тротуаре Парламентской площади, а затем попытался сбить полицейских и протаранил ограждение здания.

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