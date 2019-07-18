Магнитогорск, Челябинская область, , 02:52 — REGNUM

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении директора муниципального учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска», сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Уточняется, что дело возбуждено по итогам доследственной проверки. По версии следствия, директор учреждения в 2011—2018 гг. незаконно раздавала землю коммерческой организации на безвозмездной основе для ведения хозяйственной деятельности. Она делала это без проведения торгов.

В итоге, отмечает СКР, муниципалитету был причинён ущерб, превышающий 300 тысяч рублей. Вопрос о мере пресечения для фигуранта дела пока не решён.

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