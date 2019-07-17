Симферополь, , 21:41 — REGNUM

В среду, 17 июля на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала десятая смена, посвященная хип-хоп культуре. Она пройдет до 23 июля и объединит 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей собственной внежанровой музыки из 85 регионов России.

Для участников будет организована образовательная программа, мастер-классы и практическая работа в 9 профессиональных тематических школах от партнеров форума. Среди них — школа современной хореографии от Аллы Духовой «Тодес», школа продюсирования и креативного менеджмента, школа саунд-продюсеров и битмейкеров, школа артиста от лейбла Black Star, школа джаза от Сергея Жилина, школа поэтов издательства «Эксмо-Аст», школа для авторов и исполнителей собственных произведений, школа Battle-Rap Льва Киселева и школа Self Made продюсирования от Вани Nanik.

На протяжении смены участники будут экспериментировать со стилями и жанрами для создания собственных песен и танцевальных номеров.

Один из участников смены Денис Стрельников из Волгоградской области поделился своим мнением: «Я впервые на Тавриде, но меня уже вдохновляет атмосфера творчества здесь. Мне очень много говорили о Тавриде, и я рад, что наконец попал сюда. Скорее хочу познакомиться с интересными людьми. Думаю, за эту неделю я напишу новую песню».

«Таврида — это что-то новое в моей жизни. У меня большие ожидания, я надеюсь, что они оправдаются. Но несмотря на это, я все равно рада, что я здесь, общаюсь, знакомлюсь с новыми людьми и просто наслаждаюсь творческой жизнью», — рассказала участница форума Влада Варгас из Республики Коми.

Отдельная и важная часть программы Тавриды — кастинги для молодых творцов. На смене будет проходить отбор музыкантов и вокалистов на ведущие фестивали арт-страны (Таврида — АРТ, Коктебель Джаз, Рэп Коктебель). По итогам смены будет сформирована команда «Фрешменов Тавриды», а их треки получат шанс на размещение на музыкальных платформах. Кроме того, лучшие участники получат шанс подписать контракты с музыкальными лейблами.

Также в рамках смены пройдет традиционный грантовый конкурс творческих проектов. Каждый участник получит шанс защитить свою идею и получить до 3 миллионов рублей на её реализацию.