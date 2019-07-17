Женева, Швейцария, , 20:59 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала чрезвычайной ситуацией вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Решение об этом принято на состоявшемся 17 июля заседании чрезвычайного комитета ВОЗ.

В середине июня распространение вируса из ДР Конго и первые смертельные случаи лихорадки в Уганде обсуждались на заседании экспертов ВОЗ. В организации выразили обеспокоенность ситуацией, но сочли преждевременным объявлять ЧС глобального масштаба.

Поводом для созыва чрезвычайного комитета ВОЗ послужил зарегистрированный на днях случай заражения лихорадкой в двухмиллионном конголезском городе Гома, расположенном на границе с Руандой.

«Гома — это ворота в регион. Поэтому я решил созвать чрезвычайный комитет как можно скорее для оценки развития ситуации», — заявил ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, последняя вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго продолжается с августа 2018 года. К настоящему моменту вирус унёс жизни около 1,5 тысячи человек.

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