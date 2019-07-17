Владикавказ, , 19:16 — REGNUM

Учредитель компании «Марат и К» из Северной Осетии и генеральный директор завода стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в незаконном производстве и сбыте незарегистрированных лекарственных средств, совершенных в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом ИА REGNUM 17 июля сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Обвиняемые, по данным следствия, трижды незаконно сбыли лекарственное средство «Настойка прополиса гомеопатическая» в крупных размерах. Груз был задержан на железнодорожной станции во Владикавказе. Он был адресован грузополучателям в Крыму и Забайкалье. Всего было изъято более 17 тысяч пластиковых емкостей по пять литров каждая. Общая сумма товара превысила 6 млн рублей.

Как установлено следователями, подозреваемые достоверно знали о том, что данное лекарственное средство не включено в государственный реестр лекарственных средств и не допущено к обращению на территории Российской Федерации. При этом в цехах компании была обнаружена большая партия данного алкогольсодержащего средства, а также оборудование для его розлива.

Напомним, предприятие «Марат и К» специализируется на производстве фармацевтических изделий, в частности настоек и спиртосодержащих жидкостей. В июне 2019 года на территории завода во Владикавказе были проведены обыски. По данным следственных органов, в отношении генерального директора ООО «Марат и К» Марата Козырева возбуждено уголовное дело.

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