Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух бойцов Росгвардии, которые подозреваются в попытке подбросить молодому человеку наркотики для вымогательства денег. Об этом сегодня, 17 июля, сообщают городские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Уточняется, что молодой человек, обратился в полицию и рассказал о том, что ему подбросили наркотики двое сотрудников Росгвардии, которые потребовали за «избавление» от уголовной ответственности 300 тысяч рублей.

Уже под контролем правоохранительных органов было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого молодой человек передал гвардейцам деньги. Те сразу же были задержаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.