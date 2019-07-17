Тула, , 19:06 — REGNUM

Тульская область в рамках национального проекта «Здравоохранение» в инициативном порядке включилась в проект по созданию санитарной авиации для организации и развития службы медицинской эвакуации в структуре Центра медицины катастроф (ЦМК). Об этом 17 июля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина рассказал министр здравоохранения региона Андрей Третьяков.

Авиамедицинская бригада в Тульской области Управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области

По словам министра, в состав авиамедицинской бригады входят врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Для работы на борту вертолета 12 специалистов ЦМК прошли обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». Кроме того, специальную подготовку получили реаниматологи Тульской областной клинической больницы, Тульской детской областной клинической больницы и областного перинатального центра.

Вертолет «Ансат» оснащён медицинским модулем. На борту установлена современная мобильная интеллектуальная система контроля показателей жизненно важных функций, оборудование для искусственной вентиляции легких, предусмотрены кювезы и аппараты для транспортировки детей, в том числе новорожденных.

Разработан порядок оформления заявки на проведение санитарной эвакуации. При поступлении вызова с места ДТП или ЧС в единую диспетчерскую службу оперативный дежурный оформляет заявку на вылет вертолета и направляет ее дежурному пилотной службы, который после получения согласования на вылет передает в ЦМК информацию о готовности. Затем авиамедицинская бригада выезжает на аэродром.

По словам Андрея Третьякова, использование санитарной авиации позволит сократить время прибытия врачей к месту дорожно-транспортного происшествия и эвакуации пострадавших. Санитарная авиация также расширяет возможности межбольничных медицинских эвакуаций по оказанию помощи пострадавшим и тяжелым пациентам скорой и специализированной высокотехнологичной медицинской помощи.

В каждом районе Тульской области выбраны возможные места посадки вертолетов. В Туле посадка и высадка пациентов проводится на территории Тульской областной клинической больницы, в непосредственной близости от еще двух основных медицинских учреждений — детской областной клинической больницы и областного перинатального центра. Такое расположение вертолетной площадки позволяет ускорить транспортировку пациентов до больницы уже после окончания воздушной эвакуации. В первые дни работы санитарной авиации в Тульской области были эвакуированы два пациента Ефремовской районной больницы.

Глава региона подчеркнул, что важно организовать эффективное взаимодействие санитарной авиации с МЧС, ГИБДД, УМВД, ЕДДС.