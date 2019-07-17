Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM

В Санкт-Петербурге задержан крупный предприниматель и продюсер Рушан Насибулин. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает «Фонтанка.ру».

Рушан Насибулин Kino-teatr.ru

Сообщается, что сотрудники экономической полиции Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области после проведения обысков задержали в поселке Лиси Нос крупного бизнесмена Рушана Насибулина.

Насибулин кроме предпринимательской деятельности, является продюсером. В частности, он продюсировал фильм Алексея Германа-страшего «Трудно быть богом» и «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

Вместе с Гасибулины ыл задержан бизнесмен Александр Внучкин.

Уточняется, что оба бизнесмена задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»). речь может идти о хищении 20 млн рублей при работе по государственному контракты с министерством промышленности и торговли.

В частности, в материалах дела упоминает разработка технологий при производстве мембранных непромокаемых тканей для гражданской текстильной промышленности.

Стоит отметить, что и Насибулин и Внучкин имеют прямое отношение к петербургской компании ООО «Инмед», которой ранее владел глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.