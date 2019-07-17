Челябинск, , 18:42 — REGNUM

Обследование озера Тургояк проведут экологи, сообщили 17 июля в пресс-службе регионального управления Минприроды РФ.

Будет проведён химический и микробиологический анализ воды в озере. Затем эти данные сравнят с более старыми.

Если докажут, что озеро подвергается загрязнению, будет принято решение о необходимости внесения изменений в Положение о памятнике природы — озере Тургояк с целью улучшения его экологического состояния.

Напомним, озеро Тургояк (находится рядом с городом Миасс) является памятником природы и одним из самых прозрачных озёр России.

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