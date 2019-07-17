Тамбов, , 18:29 — REGNUM

В Тамбовской области в рамках региональной программы «Волонтеры культуры» проходит акция «Сохраним объекты культурного наследия вместе», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Программа реализуется в рамках национального проекта «Культура».

В Тамбовской области проходит акция «Сохраним культурное наследие вместе» Tambov.gov.ru

К работе по сохранению памятников истории и культуры подключаются не только добровольцы, но и известные общественные деятели и активисты. Так, 17 июля волонтеры провели в областном центре консервацию дома коллекционера Никифорова — объекта культурного наследия, расположенного по ул. Горького, 68.

Инициатором проведения работ стал руководитель инициативной группы исторического центра округа «Старинный» Федор Фирсов. А поддержку добровольцам оказал депутат городской Думы Альберт Дорожкин, который взял на себя расходы на закупку необходимых материалов для закрытия дверных и оконных проемов на этом объекте. Консервация поможет защитить дом от неблагоприятного воздействия погоды и проникновения вандалов, сообщили в областном управлении по государственной охране объектов культурного наследия.

«У нас значительная часть памятников, являвшихся и являющихся многоквартирными жилыми домами, находится в неудовлетворительном состоянии. На их восстановление бюджетных денег не хватит, это очень дорого. Хорошо, что есть люди, которые обладают невероятной энергией, силой и оптимизмом, которым действительно интересен и дорог наш старинный Тамбов. Надеюсь, что их число будет расти. Значит, проблемы в сфере сохранения культурного наследия будут решаться эффективнее и оперативнее», — прокомментировала первый заместитель начальника регионального управления по госохране объектов культурного наследия Наталия Юрина.

Цель программы «Волонтеры культуры» — формирование в регионе социального института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия. Акция «Сохраним культурное наследие вместе» будет продолжена.