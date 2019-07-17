Москва, , 18:34 — REGNUM

Диспансеризация в РФ часто оказывается профанацией и простым заполнением бумаг, считает президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. Об этом он рассказал 17 июля ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ планируют усилить контроль Росздравнадзора за медучреждениями, которые занимаются лечением онкологических заболеваний, пластической хирургией, медико-социальной экспертизой и участвуют во всероссийской диспансеризации.

«Инициатива неоднозначная, — сказал Алехин. — С одной стороны, повышение контроля над клиниками, оказывающими услуги пластической хирургии, необходимо, так как это действительно область медицины, в которой часто допускаются различного рода нарушения, особенно это касается частного сектора. Что касается медико-социальной экспертизы, то до сих пор это направление остается коррупционноёмким, и здесь стоит усилить контроль и Минздравом, и правоохранительными органами, но кроме этого, создать более чёткие стандарты экспертизы нетрудоспособности и назначения группы инвалидности».

Кроме того, эксперт согласился с тем, что в России нужно повысить контроль и за диспансеризацией. Она, по его мнению, часто оказывается профанацией и превращается в простое заполнение амбулаторных карт с целью отчитаться, а не выявить заболевания или факторы, повышающие риск заболеть, чтобы провести профилактические мероприятия или вылечить патологию на ранних стадиях. С другой стороны, если речь идёт медицинских услугах по профилю «онкология», то, как полагает Алехин, тут усиление контроля, скорее всего, не даст положительных результатов.

«Региональные клиники боятся выявлять новые случаи и называть их онкологическим заболеванием, потому что это ударит по статистике, — констатировал он. — Здесь, скорее, поможет ослабление контроля за показателями, что даст врачам возможность честно диагностировать патологию и называть её своим именем, вместо того чтобы, например, рак кожи записывать как кожное заболевание, а не как онкологическое, чтобы не портить статистику».

Ужесточение контроля с «перегибами» неизбежно, как полагает Алехин, приведёт к ухудшению ситуации.

Напомним, как сообщалось ранее, Минздрав РФ предлагает усилить контроль Росздравнадзора за несколькими типами медучреждений. Как следует из текста соответствующего документа, к объектам контроля с чрезвычайно высоким уровнем риска предлагается отнести медучреждения, оказывающие специализированные медицинские услуги по профилю «онкология».