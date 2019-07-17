Тамбов, , 18:25 — REGNUM

В Тамбовской области по программе «Формирование комфортной городской среды» уже благоустроены 94 дворовых и 19 общественных территорий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Спортивная площадка Tambov.gov.ru

В селе Верхнеспасское Рассказовского района ведутся работы по благоустройству парка для отдыха жителей. На некоторых дорожках появилась разноцветная тротуарная плитка, на других — идет подготовка к ее укладке. А вот большая территория перед Домом культуры в селе Кочетовка Мичуринского района уже преобразилась. Новому асфальту особенно радуется детвора: здесь теперь удобно кататься и на роликах, и на самокатах. Эти общественные пространства — участники федерального (регионального) проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2019 году по программе новый облик получат 201 дворовая и 117 общественных территорий в 92 муниципалитетах региона.

С этого года федеральный (региональный) проект «Формирование комфортной городской среды» стал составной частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Его реализации тамбовский губернатор Александр Никитин уделяет особое внимание. Объем средств, направленных на Тамбовщине на реализацию программы в 2019-м, составит около 320,5 млн рублей. Из них свыше 306 млн рублей выделено из федерального бюджета. 6,2 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области. Более 3 млн рублей добавили муниципалитеты. 5 млн рублей привлечены из внебюджетных источников.

Муниципалитеты-участники активно включились в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» этого года. И экватор лета совпал с экватором работ по обустройству дворов. На данный момент новый облик обрели 47 процентов дворов, включенных в программу этого года.

«Ровный асфальт, удобные лавочки и урны — преображению дворов жители несказанно рады. Ведь дворовые территории большинства многоквартирных домов, построенных несколько десятков лет назад, не ремонтировались никогда», — говорят региональные власти.

Работы по преображению общественных территорий завершены на 16%. Так, активно преображается общественная территория в парке «Победы» поселка Зеленый Рассказовского района. Здесь обустраивается универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием. Уже произведен монтаж рулонного резинового покрытия, на которое нанесена разметка. Скоро будет установлено ограждение площадки, ее освещение, для удобства жителей появятся лавочки.

«Реализация проекта способствует не только успешному благоустройству населенных пунктов, дворов, но и объединяет жителей. Мы делаем общее доброе дело», — считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.