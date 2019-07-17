Тамбов, 17 июля 2019, 18:25 — REGNUM
В Тамбовской области по программе «Формирование комфортной городской среды» уже благоустроены 94 дворовых и 19 общественных территорий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
В селе Верхнеспасское Рассказовского района ведутся работы по благоустройству парка для отдыха жителей. На некоторых дорожках появилась разноцветная тротуарная плитка, на других — идет подготовка к ее укладке. А вот большая территория перед Домом культуры в селе Кочетовка Мичуринского района уже преобразилась. Новому асфальту особенно радуется детвора: здесь теперь удобно кататься и на роликах, и на самокатах. Эти общественные пространства — участники федерального (регионального) проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2019 году по программе новый облик получат 201 дворовая и 117 общественных территорий в 92 муниципалитетах региона.
С этого года федеральный (региональный) проект «Формирование комфортной городской среды» стал составной частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Его реализации тамбовский губернатор Александр Никитин уделяет особое внимание. Объем средств, направленных на Тамбовщине на реализацию программы в 2019-м, составит около 320,5 млн рублей. Из них свыше 306 млн рублей выделено из федерального бюджета. 6,2 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области. Более 3 млн рублей добавили муниципалитеты. 5 млн рублей привлечены из внебюджетных источников.
Муниципалитеты-участники активно включились в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» этого года. И экватор лета совпал с экватором работ по обустройству дворов. На данный момент новый облик обрели 47 процентов дворов, включенных в программу этого года.
Работы по преображению общественных территорий завершены на 16%. Так, активно преображается общественная территория в парке «Победы» поселка Зеленый Рассказовского района. Здесь обустраивается универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием. Уже произведен монтаж рулонного резинового покрытия, на которое нанесена разметка. Скоро будет установлено ограждение площадки, ее освещение, для удобства жителей появятся лавочки.