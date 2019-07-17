Калуга, , 18:24 — REGNUM

В Калужской области за шесть месяцев 2019 года раскрыто 26 преступлений прошлых лет, в том числе два убийства, два факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и одно изнасилование. Об этом 17 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Заместитель руководителя калужского управления СК России Сергей Старов Kaluga.sledcom.ru

По словам заместителя руководителя калужского управления СК России Сергея Старова, к преступлениям прошлых лет относятся преступления, которые не были раскрыты «по горячим следам». Старов привел в пример дело «рославльской банды», расследование по которому проводили следователи калужского управления СК России. Работа по преступлениям началась еще в 2009 году, и в июле 2019 года судом присяжных постановлен обвинительный вердикт. Перед судом предстали семь членов преступного сообщества, на счету которых шесть доказанных убийств и посягательство на калужских милиционеров, совершенные с 2003 по 2007 год. Десять лет ушло на то, чтобы довести уголовное дело до логического конца.

В настоящее время в производстве следователей находится уголовное дело по факту изнасилования женщины, совершенного в Калуге в 2004 году. Спустя 15 лет следователи вновь направили улики по этому делу на экспертизу, которая выявила совпадение биологических следов, изъятых с места преступления, с генотипом лица, отбывающего наказание за аналогичное деяние, совершенное им позднее.

Зачастую помощь следствию оказывают очевидцы и свидетели, которые ранее по различным причинам хранили молчание.

«Время иногда влияет на людей. В некоторых случаях они могли бояться того человека, который причастен к совершению преступления. Допустим, сейчас это лицо уже не может причинить им никаких проблем. А носить в себе эту тайну очень непросто», — считает Сергей Старов.

Напомним, в 2018 году калужскими следователями было раскрыто 27 преступлений прошлых лет, из которых одно убийство и девять преступлений половой направленности.