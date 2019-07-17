Калуга, 17 июля 2019, 18:24 — REGNUM

В Калужской области за шесть месяцев 2019 года раскрыто 26 преступлений прошлых лет, в том числе два убийства, два факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и одно изнасилование. Об этом 17 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Заместитель руководителя калужского управления СК России Сергей Старов
Заместитель руководителя калужского управления СК России Сергей Старов
Kaluga.sledcom.ru

По словам заместителя руководителя калужского управления СК России Сергея Старова, к преступлениям прошлых лет относятся преступления, которые не были раскрыты «по горячим следам». Старов привел в пример дело «рославльской банды», расследование по которому проводили следователи калужского управления СК России. Работа по преступлениям началась еще в 2009 году, и в июле 2019 года судом присяжных постановлен обвинительный вердикт. Перед судом предстали семь членов преступного сообщества, на счету которых шесть доказанных убийств и посягательство на калужских милиционеров, совершенные с 2003 по 2007 год. Десять лет ушло на то, чтобы довести уголовное дело до логического конца.

В настоящее время в производстве следователей находится уголовное дело по факту изнасилования женщины, совершенного в Калуге в 2004 году. Спустя 15 лет следователи вновь направили улики по этому делу на экспертизу, которая выявила совпадение биологических следов, изъятых с места преступления, с генотипом лица, отбывающего наказание за аналогичное деяние, совершенное им позднее.

Зачастую помощь следствию оказывают очевидцы и свидетели, которые ранее по различным причинам хранили молчание.

«Время иногда влияет на людей. В некоторых случаях они могли бояться того человека, который причастен к совершению преступления. Допустим, сейчас это лицо уже не может причинить им никаких проблем. А носить в себе эту тайну очень непросто», — считает Сергей Старов.

Напомним, в 2018 году калужскими следователями было раскрыто 27 преступлений прошлых лет, из которых одно убийство и девять преступлений половой направленности.