Калининград, , 18:15 — REGNUM

В первой половине 2019 года в Калининградской области 65 женщин, будучи в декрете, были направлены на переобучение в рамках проведения активной политики занятности в регионе, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Согласно данным департамента труда и занятости министерства соцполитики, постепенно в области увеличивается количество женщин, желающих либо подтвердить дипломы, либо повысить квалификацию. Так, в 2018 году центр занятости получил 129 обращений от женщин в декрете, из которых 104 были направлены на переобучение. За первое полугодие 2019 года было получено 96 обращений, а 65 женщин уже приступили к занятиям.

Всего предлагается около 30 образовательных программ по различным специальностям. Чаще всего молодые мамы восстанавливают знания в бухгалтерской сфере, в педагогической сфере, а также большой популярностью пользуются курсы гидов-экскурсоводов и кондитеров.

«Сегодня мы предлагаем женщинам получить новые компетенции, знания и умения, нужные в цифровой экономике. В свою очередь, это даст им возможность не отстать от своих коллег и работать наравне с ними после выхода из декретного отпуска либо найти новую работу, быть востребованными на рынке труда», — подчеркнула министр социальной политики Анжелика Майстер.

Мероприятие будет реализоваться с 2020 года в рамках национального проекта «Демография».