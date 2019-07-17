Тверь, , 18:10 — REGNUM

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл совещание о развитии системы скорой медицинской помощи в регионе. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в числе мер по повышению качества работы службы — обучение сотрудников службы, ДПС и МЧС, которое стартовало в июле на базе учебного центра Областной клинической больницы.

Обучение будет вестись на постоянной основе и направлено на повышение эффективности оказания квалифицированной медицинской помощи и первой доврачебной помощи пострадавшим.

«Служба скорой медицинской помощи должна стать самым оперативным, высококвалифицированным и передовым звеном в системе здравоохранения Верхневолжья», — считает Игорь Руденя.

В Тверской области разработана «дорожная карта» по совершенствованию организации скорой помощи жителям региона. Создаётся единая диспетчерская служба скорой помощи, идёт её интеграция с «Системой-112» и формирование межрайонных медицинских округов. Эти меры направлены на обеспечение грамотной диспетчеризации звонков, маршрутизации «скорой», сокращение времени прибытия бригад по вызовам.

Губернатор Игорь Руденя акцентировал внимание участников совещания на необходимости расширения сети подстанций службы скорой медпомощи, установки в муниципалитетах современных модульных зданий. Что касается столицы Верхневолжья и Калининского района, для сокращения времени прибытия скорой помощи по вызовам на данных территориях будет реализован комплекс мер по объединению подразделений скорой помощи.

В настоящее время планируется создание обособленных структурных подразделений скорой медицинской помощи в Твери в Калининском районе: в посёлках Эммаусс и Медное, а также в посёлке городского типа Орша.

Служба скорой медицинской помощи Тверской области представлена тремя станциями — в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и отделениями при центральных районных больницах. Помимо общепрофильных, работают специализированные педиатрические и психиатрические бригады, а также бригада интенсивной терапии. В феврале 2018 года впервые созданы бригады неотложной помощи для увеличения доступности и повышения качества медицинской помощи.

В 2019 году принято решение направить более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района. Врачам выездных бригад Тверской станции скорой медицинской помощи и отделения скорой помощи Калининской ЦРБ предусмотрены дополнительные выплаты в размере 30 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — 14,4 тыс. рублей.