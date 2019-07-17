Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM

В Екатеринбурге уголовное дело в отношении одного из участников акции против строительства храма в сквере возле Свердловского театра драмы передано для рассмотрения в суд. Гражданин обвиняется в применении насилия к представителю власти.

Стройка в сквере у Театра драмы Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM

По данным городского информационного портала «Е1», речь идёт о событиях в ночь с 13 на 14 мая, когда во время акции протеста против строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины несколько активистов были задержаны сотрудниками полиции. В ту ночь обвиняемый якобы и совершил нападение на офицера полиции. При этом, по данным издания, обвиняемый выступал против тех, кто намеревался сломать ограждения вокруг стройки.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая в Екатеринбурге прошла волна протестов против строительства храма в сквере возле Свердловского театра драмы. Протестующие попытались сломать забор, после чего произошли столкновения с защитниками храма и сотрудниками полиции.

Также на данный момент расследуется уголовное дело в отношении одного из протестующих по обвинению в оскорблении представителя власти, а 3 июня местная жительница судом признана виновной в организации незаконной акции протеста.

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