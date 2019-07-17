Екатеринбург, , 18:07 — REGNUM

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело в отношении барда и художественного руководителя Свердловского государственного театра эстрады Александра Новикова. Об этом заявил сам автор-исполнитель, разместив на своей странице в Facebook копию постановления следственных органов.

В представленном документе указано, что уголовное дело №151 355 001 в отношении обвиняемого Александра Новикова постановлено прекратить, отменить меру пресечения и наложенный на имущество фигуранта арест, а также признать право на реабилитацию. При этом указано, что постановление может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту мошенничества с деньгами пайщиков долгостроя «Бухта Квинс» было возбуждено в 2015 году. Жилищный комплекс начали строить в 2008 году, а завершение строительства было запланировано на 2012 год. Однако этого не произошло, так как у подрядчика закончились средства.

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В конце 2016 года Александру Новикову и ещё двум фигурантам (один из них уже осуждён и отбывает наказание) были предъявлены обвинения. По решению суда в отношении барда была избрана мера пресечения, а позже наложен арест на имущество. При этом сам Александр Новиков в начале 2017 года нашёл инвестора и строительство «Бухты Квинс» продолжилось.

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