Ульяновск, , 17:12 — REGNUM

В Ульяновской области проводятся мероприятия по профилактике африканской чумы свиней во второй угрожаемой зоне. Очагом заболевания стало село Сурские вершины в Барышском районе. В соседней Чувашии организовано круглосуточное дежурство на границе с Ульяновской областью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева © ИА REGNUM

Государственной ветеринарной службой Ульяновской области проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения африканской чумы свиней (АЧС). На территории Барышского, Базарносызганского, Кузоватовского, Николаевского районов совместно с представителями администраций муниципальных образований проводится подворный обход и вручаются требования, согласно которым запрещается закупка свиней у населения, реализация живых свиней и продукции свиноводства непромышленного изготовления, выгульное содержание свиней и пересылка, в том числе почтой, свиноводческой продукции.

Ранее указом губернатора Ульяновской области установлен карантин по АЧС на территории села Сурские вершины Барышского района и объявлен инфицированным объектом 115-й квартал государственного природного заказника регионального значения «Сурские вершины»

«Проведено эпизоотическое обследование. Источником заболевания является дикий кабан. В настоящее время эпизоотический очаг локализован. Специальной комиссией, созданной распоряжением главы администрации МО «Барышский район» в первой угрожаемой зоне в соответствии с требованиями законодательства изъято и умерщвлено бескровным способом 25 голов свиней. Проведены дезинфекционные работы. На территории 115-го квартала заказника «Сурские вершины» проводятся мероприятия по бескровному отлову диких кабанов», — говорят в госветслужбе Ульяновской области.

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации на границе с Ульяновской областью организовано круглосуточное дежурство: сотрудники госветслужбы Чувашии совместно с полицией дежурят на территории Алатырского и Шемуршинского районов «для пресечения неправомерной перевозки свиноводческой продукции с неблагополучных по африканской чуме свиней территорий».

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