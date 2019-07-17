Челябинск, , 17:10 — REGNUM

Антимонопольное дело в отношении Челябинской областной больницы возбуждено Челябинской УФАС, сообщили 17 июля в пресс-службе ведомства.

Антипомонопольная служба усмотрела признаки ограничения конкуренции при закупке медицинским учреждением профоборудования и эндопротезов. Речь идёт об эпизодах 2018 и 2019 гг. Контракты были заключены на десять миллионов рублей.

Решение о закупке оборудования больницей было принято по итогам семи аукционов. Руководство медучреждения решило сотрудничать с ООО «Веста», а также неким индивидуальным предпринимателем.

ФАС подозревает, что аукционы были проведены формально. Как отмечает антимонопольная служба, «в большинстве случаев снижение начальной цены контрактов отсутствовало», так как «заявка поступала только от одного участника».

«Челябинское УФАС России провело анализ данных аукционов учреждения и выявило признаки заключения соглашения, запрещенного действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению ФАС, участники сделки заранее устно (по телефону) договорились о поставках товаров. Это произошло до официального опубликования итогов аукционов на официальном сайте госзакупок. Антимонопольное дело, фигурантами которого также стали «Веста» и неназванный предприниматель, будет рассматриваться 26 июля 2019 г.

Напомним, в России при проведении торгов запрещаются действия, ограничивающие конкуренцию. К таким действиям относится сговор между организаторами торгов и заказчиками с участниками торгов.

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