Рязань, , 17:08 — REGNUM

Специалисты Рязанского областного клинического кардиологического диспансера впервые начали использовать современный комплект для диагностики остановки дыхания во время сна. Оборудование для выявления обструктивного апноэ закупили в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», сообщили 17 июля в Министерстве здравоохранения региона.

Компактный прибор фиксируется на запястье как наручные часы, а на палец пациента устанавливают специальный датчик. Врачи будут анализировать данные о насыщенности крови кислородом, частоте пульса, потоке дыхания в течение ночи и при необходимости назначать лечение.

Медики предупреждают, что ночные остановки дыхания увеличивает угрозу возникновения инфаркта и инсульта. При отсутствии лечения в 5,2 раза возрастает перспектива смертельного исхода.

«Патология тяжелейшая. Сердце у таких пациентов быстро изнашивается. У них непродуктивный сон, нарушена концентрация внимания, существует вероятность внезапной сердечной смерти, — объяснил главный врач Рязанского областного клинического кардиологического диспансера Александр Данилов.

По словам врачей, в группах риска находятся больные резистентной и гипоксической гипертонией, люди с избыточной массой тела, страдающие храпом, а кроме того — водители-дальнобойщики, машинисты железнодорожных составов и поездов метрополитена. В мире апноэ страдают до 10% населения.