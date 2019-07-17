Белгород, , 17:01 — REGNUM

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области опровергло появившуюся 17 июля информацию о нахождении осуждённых за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в штрафном изоляторе колонии.

«За время нахождения в исправительном учреждении указанные осуждённые к дисциплинарной ответственности не привлекались», — сообщили в пресс-службе УФСИН.

В ведомстве добавили, что администрация исправительного учреждения, где содержатся Кокорин и Мамаев, не имеет никакого отношения к съёмкам видеоролика, на котором осуждённые спортсмены играют в футбол, и не выдавала разрешений на проведение таких съёмок.

Напомним, ранее сегодня Telegram-канал Mash распространил видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол в колонии вместе с другими заключёнными.

После этого начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области, где содержатся Кокорин и Мамаев, Сергей Плясов заявил «Спорт-Экспрессу», что «в футбол они не играли» и на данный момент содержатся в штрафном изоляторе.

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