Нальчик, , 16:53 — REGNUM

За полгода в Кабардино-Балкарию из Ирака и Сирии были возвращены трое детей. За границей в зоне боевых действий могут находиться еще 60 детей из республики. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 16 июля глава министерства КБР, занимающегося профилактикой экстремизма и терроризма, Залим Кашироков.

Он рассказал, что родители вывезли двоих детей из Эльбрусского района, один ребенок — житель Урванского района. В настоящее время их взяли под опеку близкие родственники.

По словам министра, ранее удалось вернуть на родину из ближневосточных регионов, охваченных войной, четверых детей, которых вывезли родители, ставшие на путь терроризма. Активную работу по их возвращению выполняет, как отметил Кашироков, детский омбудсмен в КБР Светлана Тлинова, которая находится в постоянном контакте с ее коллегой — уполномоченным по правам детей в России Анной Кузнецовой.

Напомним, 11 июля в Москву прибыл самолет с детьми из Ирака, которые находились там вместе с матерями, арестованными по подозрению в причастности к деятельности террористических организаций. Всего было вывезено 33 ребенка.

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Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в настоящее время в тюрьмах Ирака содержатся 66 женщин из России, задержанных по различным обвинениям. Удалось вернуть 90 детей. В ближайшее время должны быть возвращены на родину еще 30 детей.