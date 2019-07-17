Грозный, , 16:20 — REGNUM

В Чечне в скором времени появится детский город Profi kids, в котором маленькие жители республики будут осваивать «взрослую жизнь». Его построят на площадке торгово-развлекательного центра «Грозный-Сити», сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Проект представляет собой мини-город, в котором есть все, что требуется для жизни — жилые дома, улицы с дорожными разметками. В городе будут созданы все необходимые государственные институты, только в маленьком — игрушечном формате: суд, парламент, полиция, пожарная служба, объекты культуры и образования. В маленьком городе будет своя валюта, жители смогут устроиться на работу, получать за нее заработную плату.

По словам министра по туризму Муслима Байтазиева, чье ведомство курирует проект, «у детей появится возможность получить навыки взрослой жизни», учиться общаться, вырабатывать уверенность в себе, коммуникабельность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне до 2024 года будет направлено на выявление одаренных детей и на развитие их творческих способностей около 11,6 млрд рублей. За пять лет будут построены шесть детских технопарков «Кванториум», а также созданы шесть таких технопарков на мобильной основе.

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