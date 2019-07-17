Пекин, , 16:13 — REGNUM

Власти по всему Китаю раскрыли 1800 дел, связанных с распространением порнографии в интернете, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

За первое полугодие 2019 года Национальная канцелярия КНР по борьбе против порнографии и нелегальных публикаций раскрыла более 1800 дел в указанной сфере в рамках трех крупных кампаний по борьбе с нелегальным контентом в глобальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае разработан специальный мобильный поисковик Young, предназначенный для подростков, который ограждает их от порнографического содержания в сети.

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