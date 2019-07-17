Махачкала, , 16:24 — REGNUM

В южном Дагестане завершились работы по реконструкции моста через реку Рубас. Дорожники обеспечили безопасное движение автомобилей по двум полосам в обе стороны с разделением встречных потоков бетонным ограждением, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе управления федеральных автодорог «Каспий».

Общая протяжённость моста составляет 54 метра. При реконструкции в поперечном сечении пролетного строения возведено 17 балок, укреплены обочины и обустроены лестничные сходы. Также устроен водоотвод с проезжей части с последующим выходом в очистные сооружения. Для удобства жителей близлежащих сел Рубас и Аглоби на мостовом переходе устроены тротуары, а также электроосвещение для безопасного движения в темное время суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году управлением автодорог «Каспий» в Дагестане было капитально отремонтировано пять мостов, ещё три обновлены. На них заменили мостовое полотно, укрепили конусы, отремонтировали деформационные швы и т. п. Кроме того, было отремонтировано около 40 км автодорог федерального значения, более половины из них — капитально.