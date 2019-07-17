Киев, , 16:09 — REGNUM

На промышленной площадке ЧАЭС запустили завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Об этом заявили 17 июля в пресс-службе Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.

«За первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов, расположенного на промышленной площадке ГСП «Чернобыльская АЭС», успешно переработано 2755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)», — сказано в сообщении.

Из жидких отходов получилось 34 упаковки твёрдых отходов, которые гораздо проще хранить.

Постепенно производительность завода планируют увеличить до 42 упаковок в сутки или 10,5 тыс. упаковок в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Запорожской АЭС начали строить хранилище ядерных отходов, состоящее из 1,3 тыс. контейнеров.

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