Киев, 17 июля 2019, 16:09 — REGNUM
На промышленной площадке ЧАЭС запустили завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Об этом заявили 17 июля в пресс-службе Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.
Из жидких отходов получилось 34 упаковки твёрдых отходов, которые гораздо проще хранить.
Постепенно производительность завода планируют увеличить до 42 упаковок в сутки или 10,5 тыс. упаковок в год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Запорожской АЭС начали строить хранилище ядерных отходов, состоящее из 1,3 тыс. контейнеров.
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