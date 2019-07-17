Магнитогорск, Челябинская область, , 16:01 — REGNUM

Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении сотрудника полиции города Магнитогорска (Челябинская область), сообщили 17 июля в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

По версии следствия, взятку он получил «за укрытие от учёта сообщения о преступлении». Фигуранта дела, которым занялся Правобережный межрайонный следственный отдел СКР, отстранили от работы. С него взяли подписку о невыезде.

Сотруднику полиции, если в суде будет доказана его вина, грозит срок до восьми лет лишения свободы. Дисциплинарное наказание понесут и вышестоящие сотрудники полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля экс-командир батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Магнитогорска стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, как полагает следствие, за непривлечение гражданина к административной ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Магнитогорске экс-командир батальона ГИБДД пойман на взятках