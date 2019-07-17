Салехард, , 16:22 — REGNUM

На Ямале компетентными органами в течение месяца проверили на безопасность 447 детских площадок. На каждой третьей найдены нарушения: травмоопасное оборудование, отсутствие ограждений и стопоров на качелях и другие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

За два летних месяца 2019 года зафиксировано четыре резонансных случая, когда дети получили травмы на игровых площадках. В их числе последние громкие происшествия в Новом Уренгое и в Ноябрьске.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил проверить состояние детских игровых площадок в городах автономного округа.

«Конечно, в некоторых случаях не доглядели родители. Но, в целом, следить за состоянием детских площадок должны муниципальные образования — это их зона ответственности», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Артюхов.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в ЯНАО Данилы Трубицына, в автономном округе реализуется проект «Безопасность детства», когда во время летних каникул омбудсмен, представители Общественной палаты, МЧС, полиции и муниципалитетов регулярно обследуют игровые и спортивные площадки, пляжи, скверы, недостроенные здания. Данная работа будет проводиться всё лето, уверяет уполномоченный по правам ребёнка.

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