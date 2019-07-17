Магас, , 15:54 — REGNUM

В Ингушетии прошли выборы нового муфтия республики. Им стал Абдурахман Мартазанов — бывший кадий республики. Его избрание состоялось в Духовном центре мусульман (ДЦМ) региона путем открытого голосования.

За Мартазанова проголосовали 47 делегатов из 50 участвовавших в процедуре выборов. Новый муфтий будет руководить ДЦМ пять лет. Кроме того, на собрании был избран новый кадий республики. Им стал помощник имама центральной мечети Исмаил Цороев.

Напомним, прежний муфтий Ингушетии Исса Хамхоев пробыл на этом посту три срока — 15 лет. В последние годы его управления ДЦМ у него были противоречия с экс-главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, который считал, что вместо того, чтобы заниматься сплочением уммы, Хамхоев вносит разлад в общество.

Читайте также: Муфтият Ингушетии объявил о выборах нового муфтия