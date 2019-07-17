Белгород, , 15:49 — REGNUM

Белгородский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных признал четырёх жителей Курской области виновными в кражах, разбоях и убийстве на территории трёх регионов центрального Черноземья. Фигуранты дела получили наказание от четырёх до 17 лет лишения свободы, сообщили 16 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступники — двое мужчин и две сестры — нападали на пожилых жителей сёл Белгородской, Курской и Воронежской областей с октября 2016 года по август 2017-го. У одних потерпевших деньги похищали тайно, на других нападали, избивали и связывали, а затем обыскивали дома. В селе Остроухово Красногвардейского района Белгородской области мужчины задушили престарелых супругов. В это время женщины ждали их в машине.

Приговором суда одному преступнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей и ограничением свободы на два года, другому — в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Мужчины будут отбывать срок в колонии строго режима.

Одна из женщин получила 8,5 года лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года, её сестра — четыре года лишения свободы. В качестве дополнительного наказания женщинам также назначен штраф.