Москва, , 17:07 — REGNUM

Участники ролевого движения запустили флешмоб в знак протеста моделям сексуального насилия на играх. Интернет-пользователи активно обсуждают инициативу в социальных сетях под хештегом #белыйромб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для дискуссии стало видеообращение пользовательницы «ВКонтакте» Евгении Б., в котором она предлагает всем игрокам в ролевом движении, кто против использования любых моделей сексуального насилия или изнасилования, прикрепить к своей одежде значок с белым ромбом. Этот маркер будет значить, что играть с таким человеком в сексуальное насилие нельзя.

«Я считаю, что даже отыгрыш изнасилования приносит очень много боли игрокам», — говорит Евгения и добавляет, что участникам игр необходимо быть бережнее друг к другу и не забывать, что игры в первую очередь — веселое хобби.

В интернет-пространстве участники ролевого движения разделились на два лагеря: одни считают инициативу излишеством, другие — правильной и полезной.

«Если видишь игру по не нравящемуся тебе сеттингу, с неприятными для тебя правилами или чреватую возможным вредом твоему здоровью, психическому или физическому — хорошо на неё просто не ехать», — рассуждает Екатерина Л.

«Думаю, что сказать — нет, я не хочу в эту модель играть, сделаем вид, что вы меня изнасиловали, и играем дальше, достаточно. Адекватные поймут», — соглашается Наталья Х.

«По-моему, модель секса, и, о боже мой, изнасилования, вообще никогда нигде не работают, только потому что в 99% в нее никто никогда и нигде не играет», — пишет Жека С.

«Почему бы в критично важной ситуации не воспользоваться маркером? Кому от этого вообще может быть плохо?» — высказывается в поддержку флешмоба Анна С.

«Почему-то «не бить игрока в одной рубашке алебардой» — норма, а маркер «не применять унизительный отыгрыш» вызывает обратную реакцию и возмущение», — недоумевает Елена С.

Возникновение флешмоба связывают с грядущей ролевой игрой «Черный орден 2019», которая пройдет в Московской области 24−28 июля и соберет около тысячи человек. В своде игровых правил присутствует пункт о возможности изнасилования, где также указывается, что если потенциальной жертве насилия менее 18 лет или жертва громко произносит слово «стоп», то модель к этому игроку категорически не применяется.

Стоит отметить, что в ролевых играх живого действия некоторые действия могут отыгрываться через различные модели — например карточные игры, танцы, разговор, механические действия вроде складывания оригами или нарезания бумажной стружки.

Сюжет игры «Черный отряд 2019» основан на одноименной серии фэнтези-романов Глена Кука. Представители мастерской группы, организующей мероприятие, предупреждают, что основная идея игры — власть, обладание которой меняет человечество.

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