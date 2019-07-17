Луганск, 17 июля 2019, 15:38 — REGNUM
На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) работают примерно 200 средств массовой информации (СМИ), заявил первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков 17 июля на брифинге в Луганском информационном центре.
По его словам, среди зарегистрированных СМИ 51 газета, 30 журналов, девять сборников, 11 телеканалов и 91 интернет-издание. В 2019 году было зарегистрировано семь новых СМИ, добавил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине планируют создать совет по вопросам свободы слова, куда войдут крупнейшие украинские СМИ, а также силовики и юристы.
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