Луганск, , 15:38 — REGNUM

На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) работают примерно 200 средств массовой информации (СМИ), заявил первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков 17 июля на брифинге в Луганском информационном центре.

«По данным Госкомнадзора Минкомсвязи ЛНР, на сегодняшний день в Луганской Народной Республике зарегистрировано 205 средств массовой информации, из которых 133 государственных и 72 частных. Из них не осуществляют деятельность 14», — рассказал он.

По его словам, среди зарегистрированных СМИ 51 газета, 30 журналов, девять сборников, 11 телеканалов и 91 интернет-издание. В 2019 году было зарегистрировано семь новых СМИ, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине планируют создать совет по вопросам свободы слова, куда войдут крупнейшие украинские СМИ, а также силовики и юристы.

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