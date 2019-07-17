Челябинск, , 15:32 — REGNUM

Об увеличении рабочего времени для сотрудников офисов «Красного и Белого» со ссылкой на источник сообщает 17 июля «Челябинск Сегодня».

Начиная с 17 июля сотрудники офисов сети магазинов должны находиться на рабочем месте с 8:15 (время местное) и до 18:15 (время местное). Раньше они работали с 9 утра и до шести вечера.

«Распоряжение с самого верха», — сообщил источник.

Отметим, что сотрудники офисов компании отказались подтвердить эту информацию. В компании уточнили, что «рабочий день начинается с 9 часов».

«Это говорит о том, что с этого времени необходимо уже приступить к своим непосредственным должностным обязанностям, а для этого нужно прибыть на рабочее место заблаговременно, — пояснили в компании. — Равно как и окончание рабочего дня в 18:00 означает, что в это время сотрудник заканчивает работу, а не покидает пределы офиса».

Напомним, главный офис «Красного и Белого» расположен в Челябинске. Кроме того, сеть имеет 54 региональных представительства.

В конце минувшего года сеть оказалась в центре скандала, когда на складах и в офисах в Челябинске, а также в Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Москве, Воронеже и Казани прошли обыски с участием ФСБ, Росалкогольрегулирования и налоговой инспекции. Контрафакта на складах не нашли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в офисах сети налоговая снова инициировала обыски с целью выявить деловые связи «Красного и белого» с одним из контрагентов. Нарушений на обнаружено.

Читайте ранее в этом сюжете: Проверка не выявила нарушений в сети «Красное и Белое»