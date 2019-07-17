Махачкала, , 15:40 — REGNUM

Стадион «Динамо» в городе Махачкале в ближайшее время может поменять своё наименование. В новом варианте арена будет называться «Стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Об этом 16 июля на пресс-конференции руководителей махачкалинских футбольных клубов заявил инициатор переименования, замруководителя дагестанского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» Загалав Абдулбеков, пишет «Молодежь Дагестана».

По его словам, инициативу уже поддержали в центральном совете общества «Динамо». Абдулбеков отметил, что собственником стадиона является дагестанское отделение ФСО «Динамо», в связи с чем организация имеет право дополнить название арены, ни с кем не согласовывая свое решение. Тем не менее, как подчеркнул Абдулбеков, он намерен сначала поставить в известность руководство региона и надеется с их стороны на одобрение идеи.

«Лев Иванович неоднократно бывал в нашей республике, посещал нашу арену, обращался к болельщикам на трибунах. Мы, бело-голубые, поддерживаем любую команду с эмблемой «Д» — будь то «Динамо» махачкалинское, московское или еще какое. Яшин — тоже динамовец, как и мы, так что он не посторонний для нашего общества и нашего стадиона», — сказал Загалав Абдулбеков.

Добавим, что махачкалинский стадион «Динамо» был открыт в мае 1927 года. В разные годы здесь проводили свои домашние матчи местные футбольные клубы «Анжи» и «Динамо». На сегодняшний день три из четырёх трибун стадиона признаны аварийными и опасными для эксплуатации. Вопрос реконструкции спортивного объекта в настоящее время решается на уровне правительства республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году другой махачкалинский стадион «Труд» был переименован в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. В настоящее время на арене проводятся занятия по легкой и тяжелой атлетике, стрельбе из лука и пулевой стрельбе, теннису, волейболу и другим игровым видам спорта.