Москва, , 15:20 — REGNUM

Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов, проходящий фигурантом по уголовному делу о многомиллионных хищениях у банка, признал вину. На заседании Московского окружного военного суда от также попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест, пообещав сотрудничать со следствием.

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«Я написал явку с повинной, полностью признал вину и частично возместил ущерб», — приводит РИА Новости слова Власова.

Также свою вину в совершении разбоев признал и другой подозреваемый — сотрудник Федеральной службы безопасности Хетаг Маргиев.Об этом судья сообщил во время чтения материалов дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Москве были задержаны шесть силовиков — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы специального назначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ. Также в деле фигурирует сотрудник Академии ФСБ.

Всех их подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере»). Речь идёт о десятках миллионах рублей. Максимальное наказание по этой статье обвинения — 15 лет лишения свободы.

Ранее на время следствия московский гарнизонный военный суд отправил Маргиева и Капышкина под домашний арест, а Карелина, Оболенского, Урусова, Чивкина и Власов — в СИЗО.

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