Донецк, 17 июля 2019, 15:26 — REGNUM
Украинские спецслужбы усилили работу по вербовке жителей ДНР, заявил 17 июля во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Он отметил, что в спецслужбы ДНР обратились три человека, которые заявили о попытках давления на них со стороны сотрудников СБУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительницу ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Женщина передавала в СБУ сведения о месторасположении военных объектов ДНР.
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