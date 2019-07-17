Донецк, , 15:26 — REGNUM

Украинские спецслужбы усилили работу по вербовке жителей ДНР, заявил 17 июля во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«В частности, на КПВВ «Майорск» сотрудниками СБУ осуществляется фото, видеосъемка гражданских лиц, их документов для последующего шантажа родственников, проживающих на подконтрольной Украине территории», — рассказал Басурин.

Он отметил, что в спецслужбы ДНР обратились три человека, которые заявили о попытках давления на них со стороны сотрудников СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительницу ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Женщина передавала в СБУ сведения о месторасположении военных объектов ДНР.

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