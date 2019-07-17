София, , 16:06 — REGNUM

Власти Болгарии усиливают меры по предотвращению распространения Африканской чумы свиней (АЧС) на территории страны. Об этом, как предает агентство Reuters, сообщила в среду, 17 июля, министр сельского хозяйства Десислава Танева на пресс-конференции.

Наталия Николаева © ИА REGNUM

В июле местные власти сообщили о 30 вспышках АЧС в нескольких регионах, включая приграничные с Румынией провинции.

«Свиноводство является конкурентоспособной 600-миллионной отраслью, которая покрывает 40% внутреннего потребления свинины», — заявила Танева, объявившая о комплексе защитных мер от АЧС.

По ее словам, лесхозам заплатят по 150 левов за каждого убитого дикого кабана, так как местные власти стремятся значительно снизить численность популяции кабанов в 20-километровых зонах вокруг районов эпидемии АЧС.

Глава Агентства по безопасности пищевых продуктов Болгарии Дамьян Илиев отметил, что ущерб может составить до 2 миллиардов левов, если страна не справится с распространением АЧС. Профилактические меры также включают усиление контроля за трафиком в этих районах и пограничных пунктах при помощи полиции и армии, дезинфекцию ферм и ограничение продажи свинины и переработанного мяса, сказала Танева.