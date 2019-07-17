Чебоксары, , 15:12 — REGNUM

В одном из сёл Батыревского района Чувашии в результате «благоустройства» кладбища по программе инициативного бюджетирования погост превратился в свалку и пепелище. Между могил на выжженной земле лежат обгоревшие деревья, сообщает ГТРК «Чувашия».

Скриншот из телесюжета Chgtrk.ru

Пожар произошёл на кладбище возле села Полевые Бикшики Батыревского района, где ранее сельчане самостоятельно проводили санитарную уборку территории. В этом году решили проредить территорию от крупных деревьев и кустарников, для чего в рамках программы инициативного бюджетирования на благоустройство погоста было собрано 800 тыс. рублей, из них 320 тыс. рублей — средства жителей.

Отмечается, что были наняты четыре человека. Часть деревьев была срублена и убрана, часть так и осталась спиленной лежать на кладбище. В жаркую погоду весь этот мусор вспыхнул, что дало повод сельчанам полагать, что таким образом работники попытались быстро убрать территорию.

Глава Бикшикского сельского поселения Эмир Алимов тележурналистам заявил, что «есть люди, которые хотят меня убрать, из-за этого они пришли, здесь поджог устроили». По его словам, была составлена смета, необходимо было срубить 135 деревьев и построить забор, но для завершения работ не хватило 300 тыс. рублей. И заверяет, что благоустройство будет завершено осенью.

Напомним, в 2017 году скандалом обернулись работы по благоустройству одного из дворов в Цивильске: через три дня после церемонии открытия на детской площадке засосало в грязь школьника, который захотел покататься на качелях, но не смог преодолеть полосу грязевых препятствий. Так несчастный ребёнок простоял, по словам активистов ОНФ, 20 минут — пока его не спас вышедший в болотных сапогах отец. Как сообщало ИА REGNUM, в ходе разбирательств выяснилось, что чиновники «захотели сделать двор ещё лучше и решили завезти чернозём и торф, чтобы сформировать газоны и оформить зелёную территорию». Но после первых же дождей всё это превратилось в полуболотистое месиво.

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