Оренбург, , 15:03 — REGNUM

В Оренбургской области за первое полугодие 2019 года количество преступлений коррупционной направленности увеличилось на 3,8%. За шесть месяцев правоохранители выявили 329 коррупционных преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, выявлено 190 преступлений, связанных со взяточничеством. При этом 38,9% составили зарегистрированные факты получения взяток, 34,2% — дачи взяток, 17,9% — мелкого взяточничества, 8,9% — посредничества во взяточничестве.

Из общего числа зарегистрированных фактов получения взяток пять совершены в крупном и особо крупном размерах. Общая сумма получения взятки по области составила почти 6 млн рублей (первое полугодие 2018 года — около 3,5 млн рублей), средняя сумма получения взятки — 78 тыс. рублей (52 тыс. рублей — полугодие 2018 года).

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