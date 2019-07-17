Брянск, , 14:47 — REGNUM

Брянский областной суд отклонил апелляцию местной жительницы Алёны Червяковой, которую в мае 2019 года признали виновной в неуважении к обществу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Девушка станцевала на мемориальном комплексе в Брянске и выложила видеозапись в интернет. Жалобу танцовщицы на суд первой инстанции рассмотрели 17 июля.

В областном суде оставили в силе наказание, вынесенное Советским районным судом Брянска. Червякова должна заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

По признанию девушки, она исполнила современный танец на мемориале павшим в годы Великой отечественной войны ради красивого вида на заднем плане. Свою вину она признала, однако не согласилась с назначенным штрафом.

Суд счёл видеоролик с танцем «выраженным в неприличной форме, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность».

Памятник «Курган Бессмертия» является объектом культурного наследия регионального значения. Он расположен в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска.

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