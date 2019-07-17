Варшава, , 14:42 — REGNUM

По результатам опроса, проведенного исследовательской организацией Kantar, только 13% граждан Польши считают, что парламентские выборы, которые пройдут встране осенью 2019 года, выиграет либеральная оппозиция. 72% опрошенных считают, что победу одержит правящая коалиция, ещё 15% затруднились с ответом.

Опрос проводился по телефону. Респондентам задавали вопрос: «Кто, по вашему мнению, выиграет осенние выборы?» Как пишет издание gazeta.pl , результат опроса даёт большие основания для беспокойства в оппозиционных партиях.

Сейчас в Польше у власти находится коалиция объединённых правых, в которую входят партии «Право и Справедливость», «Солидарная Польша» и «Согласие». Это националисты и евроскептики. Оппозицию им составляет либеральное и проевропейское объединение Гражданская платформа.

Опрос проводился по заказу телеканалов TVN и TVN24 12−15 июля 2019 года. По репрезентативной выборке было опрошено 1002 человека старше 18 лет.