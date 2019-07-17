Белгород, , 14:30 — REGNUM

В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол. Ролик разместил телеграм-канал Mash.

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Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

На кадрах видно, как спортсмены, обритые наголо, за колючей проволокой гоняют мяч вместе с другими осужденными.

В свою очередь, начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области, где отбывают наказание футболисты, Сергей Плясов заявил «Спорт-Экспрессу», что на данный момент осуждённые спортсмены сидят в штрафном изоляторе и попросил обращаться за разъяснениями в пресс-службу УФСИН.

«Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли», — сказал Плясов.

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Кокорин: тюрьма ничему не научила

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Пресненский районный суд Москвы вынес приговор участникам двух драк, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года. Так, Александру Кокорину и его брату Кириллу было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы, Павел Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий приговорены к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

В настоящее время осуждённые отбывают наказание в колонии в Белгородской области. Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила. Футболист считает, что лучше бы их послали на исправительные работы, «чтобы была польза».