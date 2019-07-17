Нур-Султан, , 14:19 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров обратился к министру образования и науки Казахстана Асхату Аймагамбетову с предложением проанализировать все негативные последствия снижения школьного возраста, которое введено в республике с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.

Омбудсмен обратил внимание на то, что введение новых правил приема школьников стало полной неожиданностью для многих родителей. Вместе с тем, правозащитник считает, что поступление детей в школу с 6-летнего возраста является положительной инициативой.

Аймагамбетову считает, что практическая реализация этой инициативы требует тщательной предшкольной подготовки ребенка, которая должна проходить в семье, детских садах и школах. Однако многие образовательные организации не вели должным образом подготовку, перекладывая ответственность на родителей.

Уполномоченный добавил, что многие семьи в республике не в состоянии обеспечить качественную предшкольную подготовку. Кроме того, число первоклассников в стране возрастет почти вдвое, что усложнит ситуацию с третьими сменами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова ответила на критику новых правил приема детей в школу. Она заявила, что требования о поступлении детей в школы с шестилетнего возраста соответствуют международному опыту.